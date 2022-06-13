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Москалькова сообщила об усугублении ситуации с пленными российскими моряками

Омбудсмен Москалькова заявила об усугублении ситуации с 77 пленными российскими моряками
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Ситуация с 77 пленными моряками восьми гражданских кораблей России на Украине усугубилась из-за того, что их корабли выставлены на торги. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По ее словам, если суда будут проданы, то экипажи окажутся на берегу. «У них нет мест проживания, у них нет правового статуса, на сегодняшний день нет возможности вернуться», — сказала омбудсмен.

Москалькова также заявила о необходимости ведения диалога с украинской стороной, чтобы достичь компромисса по вопросу взаимного возвращения гражданских пленных.

Ранее Татьяна Москалькова сообщила, что многие родные украинских военнопленных, находящихся в России, просят не возвращать их на родину. По ее словам, люди боятся репрессий или новой отправки на фронт. Омбудсмен также сообщила, что аналогичные обращения поступили и от самих пленных.

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Марина Совина
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