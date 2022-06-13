В США заявили о возможном прекращении работы ядерных реакторов из-за России

The Hill: прекращение поставок РФ обогащенного урана может остановить работу реакторов США

Прекращение поставок обогащенного урана американским энергетическим компаниям может отразиться на работе реакторов в США. Об этом научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар предупредили в статье The Hill, передает РИА Новости.

Ученые отметили, что развитие событий по описанному ими сценарию может привести к остановке реакторов. «Учитывая, что атомная энергетика составляет более 20 процентов генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», — добавили они.

В статье подчеркивается, что многие европейские и американские реакторы были произведены Россией, которая продолжает снабжать страны комплектующими. Специалисты опасаются, что конфликт между Западом и РФ спровоцирует закрытие ряда электростанций, что может привести к нехватке мощностей в регионах для покрытия потребительского спроса.

В условиях подобного развития событий ученые считают необходимым возобновить работу конверсионного завода в Соединенных Штатах. Авторы статьи указывают, что уран необходимо обогащать, следовательно, частным компаниям придется разработать стратегии расширения производства и технологий, чтобы заменить российские поставки.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена нашла способ снизить зависимость страны от российского урана и старается протолкнуть инициативу в Конгрессе. По словам источника, Минэнерго США разработало план по закупке обогащенного урана напрямую у американских производителей на сумму 4,3 миллиарда долларов вместо российского импорта.