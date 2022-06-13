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В Bloomberg предрекли распад ЕС в случае принятия Украины

Обозреватель Bloomberg предрек распад Евросоюза в случае принятия в состав Украины

Фото: pexels

Предоставление Украине полноправного членства в Европейском союзе (ЕС) создаст так много новых проблем для ЕС, что блок, который никогда не был образцом эффективного управления, может распасться. Такое мнение выразил обозреватель американского агентства Bloomberg Андреас Клут.

По его словам, это относится и к принятию в Евросоюз Молдовы, Грузии, Албании, Северной Македонии, а также других балканских стран, стоящих в очереди. Клут предрек проблемы и в случае расширения ЕС, так как экономика, судебная система и другие институты вышеперечисленных стран не готовы для присоединения к блоку.

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«С каждым из семи раундов расширения — от первоначальных шести стран до 27 сегодня — управление ЕС становилось все более запутанным и громоздким», — отметил он.

Клут уверен, что причина проблем кроется не только «в вавилонском хаосе языков, традиций и национальных интересов», но и в отсутствии обновления договоров, которые перестали соответствовать современным реалиям.

«Часто одна страна может наложить вето на совместные действия, даже если это срочно (...) В течение многих лет Брюссель злился на Будапешт и Варшаву, где популистские квазиавтократы подрывают верховенство закона и другие демократические институты. Но у ЕС нет механизма для изгнания заблудших членов, и даже подвергнуть их осуждению сложно», — подчеркнул автор.

Ранее зампредседателя Еврокомиссии Вера Юрова призвала «как можно скорее» предоставить Украине статус кандидата на интеграцию. По ее словам, процесс вступления Украины в Европейский союз должен занять не десятилетия, а годы.

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Анжелика Бережная
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