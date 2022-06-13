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На бывшую участницу Pussi Riot завели уголовное дело

На экс-участницу Pussi Riot Люсю Штейн завели дело о дискредитации российской армии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Против бывшей участницы панк-группы Pussy Riot и муниципального депутата Басманного района Москвы Люси Штейн возбудили уголовное дело о дискредитации российской армии. Об этом сообщает News.ru.

Портал опубликован скриншот соответствующего протокола, который поступил в Останкинский суд российской столицы. Это произошло еще восьмого июня. Подробности по содержанию дела пока не приводятся.

Люся Штейн тайно покинула Россию в апреле 2022 года. Она сбежала из-под ареста по «санитарному делу» вместе с другой участницей Pussy Riot Марией Алехиной и направилась в Вильнюс.

Ранее сообщалось, что Алехину и Штейн арестовали по давним случаям. Алехина в 2015 году разместила в соцсети портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко, окруженный индийскими узорами, похожими на нацистские свастики. Штейн в 2018 году в соцсети сделала репост «фотожабы», на которой к ее портрету прифотошопили нацистскую фуражку — это кадр из видеоролика, направленного против нее же.

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Алевтина Запольская
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