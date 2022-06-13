России предрекли сохранение позиций на мировом рынке продовольствия

Глава делегации РФ на форуме ВТО Ильичев: Россия не уйдет с мирового рынка продовольствия

Замминистра экономического развития и глава российской делегации на форуме Всемирной торговой организации (ВТО) Владимир Ильичев предрек России сохранение позиций на мировом рынке продовольствия. Об этом сообщает РБК.

По словам эксперта, Россия является крупным поставщиком продукции, поэтому намерена сохранять место в ВТО всеми доступными действиями.

«Мы как крупный поставщик продовольствия на мировом рынке намерены и дальше на нем оставаться, поставлять свою продукцию партнерам, нашим традиционным потребителям», — отметил он,

Ильичев добавил, что для результативности в решении проблемы продовольствия, необходимо, чтобы все участники стремились к результатам. На конференции ВТО будет обсуждаться вопрос экспорта продовольствия, однако у ее участников «существенно различаются» точки зрения по поводу причин возникновения кризиса, указал глава российской делегации.

Ранее стало известно, что пятьдесят членов ВТО подписали совместное заявление в поддержку Украины, пообещав способствовать экспорту из страны. «Мы будем стремиться поддерживать Украину и способствовать ее экспорту», — говорится в документе.