Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

России предрекли сохранение позиций на мировом рынке продовольствия

Глава делегации РФ на форуме ВТО Ильичев: Россия не уйдет с мирового рынка продовольствия

Фото: Jerome Monta / Unsplash

Замминистра экономического развития и глава российской делегации на форуме Всемирной торговой организации (ВТО) Владимир Ильичев предрек России сохранение позиций на мировом рынке продовольствия. Об этом сообщает РБК.

По словам эксперта, Россия является крупным поставщиком продукции, поэтому намерена сохранять место в ВТО всеми доступными действиями.

«Мы как крупный поставщик продовольствия на мировом рынке намерены и дальше на нем оставаться, поставлять свою продукцию партнерам, нашим традиционным потребителям», — отметил он,

Ильичев добавил, что для результативности в решении проблемы продовольствия, необходимо, чтобы все участники стремились к результатам. На конференции ВТО будет обсуждаться вопрос экспорта продовольствия, однако у ее участников «существенно различаются» точки зрения по поводу причин возникновения кризиса, указал глава российской делегации.

Ранее стало известно, что пятьдесят членов ВТО подписали совместное заявление в поддержку Украины, пообещав способствовать экспорту из страны. «Мы будем стремиться поддерживать Украину и способствовать ее экспорту», — говорится в документе.

Здесь и сейчас
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Чешский министр раскритиковал Макрона из-за России
Стала известна стоимость знаменитого дома архитектора Мельникова
Глава МИД Литвы заявил о «разочаровании» из-за прогресса России на Украине
Названа стоимость ремейка The Last of Us в России
В Чехии сообщили о пользе западных санкций для России
Известный садовод назвал главное качество хорошего огородника
России предрекли сохранение позиций на мировом рынке продовольствия
Глава МИД Канады осудила появление своего представителя в российском посольстве
Развенчаны мифы о строительстве дома Мельникова
Французские министры оказались под угрозой увольнения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.