Сопернице Шевченко потребуется операция после UFC 275

Таиле Сантос потребуется операция после поражения от Валентины Шевченко на UFC 275

В команде бразильской девушки-бойца смешанного стиля (MMA) Таилы Сантос прокомментировали состояние спортсменки после поражения от Валентины Шевченко. Об этом сообщает MMA Fighting.

Менеджер бразильянки подтвердил Тиагу Окамура, что Сантос потребуется операция после поражения на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). У Сантос диагностировали перелом орбитальной кости.

Сантос уступила Шевченко на UFC 275 раздельным решением. Представительница Киргизии в седьмой раз защитила пояс чемпионки организации в наилегчайшем весе. Результат боя вызвал споры в сети и среди экспертов. В частности, бывший чемпион UFC Генри Сехудо призвал изменить систему подсчета баллов.

Для Сантос поражение от Шевченко стало вторым в профессиональной карьере. На ее счету 19 побед. Бразильянка выступает в UFC с февраля 2019-го.