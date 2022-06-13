Токаев примет участие в ПМЭФ-2022

Пресс-служба президента Казахстана: Токаев 17 июня примет участие в ПМЭФ-2022

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Отмечается, что Токаев посетит мероприятие по приглашению российского лидера Владимира Путина. Планируется, что президент Казахстана выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022 может провести встречи с группами бизнесменов. Он пояснил, что в этом году на ПМЭФ Путин не будет встречаться с руководителями иностранных компаний. Тем не менее, по словам представителя Кремля, у президента России планируется довольно много встреч на предстоящем форуме.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина пройдет 17 июня. Основной темой форума в 2022 году станет «Новый мир — новые возможности». ПМЭФ состоится в период с 15 по 18 июня.