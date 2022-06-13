Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Токаев примет участие в ПМЭФ-2022

Пресс-служба президента Казахстана: Токаев 17 июня примет участие в ПМЭФ-2022
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Отмечается, что Токаев посетит мероприятие по приглашению российского лидера Владимира Путина. Планируется, что президент Казахстана выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022 может провести встречи с группами бизнесменов. Он пояснил, что в этом году на ПМЭФ Путин не будет встречаться с руководителями иностранных компаний. Тем не менее, по словам представителя Кремля, у президента России планируется довольно много встреч на предстоящем форуме.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина пройдет 17 июня. Основной темой форума в 2022 году станет «Новый мир — новые возможности». ПМЭФ состоится в период с 15 по 18 июня.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Чехии сообщили о пользе санкций Запада для России
Роспотребнадзор перечислил отличительные признаки свежей черешни
В Израиле оценили риски глобального ядерного конфликта между Россией и США
В Запорожье заявили о смене тактики украинскими спецслужбами
Ким Чен Ын озаботился укреплением дисциплины в Трудовой партии КНДР
Четверо россиян погибли при столкновении катера с грузовым судном
Пушков раскрыл крупнейший провал Меркель
Раскрыты причины частых ссор семьи архитектора Мельникова
Токаев примет участие в ПМЭФ-2022
Россиянку нашли мертвой в квартире на турецком курорте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.