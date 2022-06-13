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В Германии призвали Евросоюз отказаться от жалости к Украине

Немецкая Tagesspiegel выступила против предоставления Украине ускоренного членства в ЕС

Фото: Unsplash

Сложившаяся ситуация на Украине не должна стать поводом для вступления страны в Европейский союз. С таким мнением выступила газета Tagesspiegel.

В Германии призвали Евросоюз отказаться от жалости к Украине. Автор материала выступил против предоставления стране ускоренного членства в Евросоюзе.

«Жалость к раздираемой кризисом стране не должна повлиять на решение, кто станет кандидатом на вступление в ЕС. Наоборот, это скорее повод проявить осторожность», — подчеркивается в материале немецкого издания.

Автор публикации добавил, что Албания, Северная Македония и Сербия давно обладают статусами кандидата и ведут диалог о членстве в Евросоюзе. Он назвал неправильным пропуск Киева вперед. Государствам-кандидатам необходимо самостоятельно проявить инициативу не только во внутриполитических реформах, но и в переориентации системы ценностей и геополитического курса.

«Это должно пробудить в претендентах соревновательный дух: посмотрим, кто из них быстрее продвинется к вступлению», — заключил журналист.

Ранее 13 июня в Еврокомиссии призвали «как можно скорее» дать Украине статус кандидата в ЕС. С таким мнением выступила зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова.

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Марина Совина
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