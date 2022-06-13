Боррель оценил перспективы получения Украиной статуса кандидата в ЕС

Боррель: Украина готовилась присоединиться к Евросоюзу путем реформ до «вторжения» России

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в беседе с Journal du Dimanche оценил перспективы получения Украиной статуса кандидата в ЕС.

По его словам, Украина имеет европейскую культуру, а Евросоюз может расшириться. «Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ до вторжения России», — подчеркнул он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу заявки на включение страны в состав Евросоюза. По ее словам, сегодня Украина проходит «стресс-тест», активизировавший всю страну. «Такой же дух необходим для реформирования и модернизации страны. И Европа здесь, чтобы поддержать вас», — отметила еврокомиссар.