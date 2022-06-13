Украина заявила о нужде в тысяче гаубиц калибра 155 миллиметров

Советник Зеленского Подоляк заявил о нужде Украины в 1 тысяче гаубиц калибра 155 мм

Армии Украины необходимо получить тысячу гаубиц калибра 155 миллиметров. О соответствующей нужде заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter.

«Нам необходимо достичь паритета в тяжелом вооружении: 1 тысяча гаубиц калибра 155 миллиметра, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тысячи единиц бронетехники, 1 тысяча дронов», — написал политик.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву «позарез» и очень быстро нужно тяжелое вооружение. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что недостаточное техническое оснащение мешает украинской армии продвигаться вперед.