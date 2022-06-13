Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина заявила о нужде в тысяче гаубиц калибра 155 миллиметров

Советник Зеленского Подоляк заявил о нужде Украины в 1 тысяче гаубиц калибра 155 мм

Фото: Jennifer Bunn / U.S Army

Армии Украины необходимо получить тысячу гаубиц калибра 155 миллиметров. О соответствующей нужде заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter.

«Нам необходимо достичь паритета в тяжелом вооружении: 1 тысяча гаубиц калибра 155 миллиметра, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2 тысячи единиц бронетехники, 1 тысяча дронов», — написал политик.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву «позарез» и очень быстро нужно тяжелое вооружение. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что недостаточное техническое оснащение мешает украинской армии продвигаться вперед.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Названа возможная деятельность Поклонской после отставки
Оценены последствия прекращения поставок обогащенного урана из России в США
Щенок перенес операцию из-за проглоченных монет
Самый титулованный футболист «Реала» попрощался с клубом и расплакался
НАТО сочло неожиданной позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в альянс
Бывшего легионера «Зенита» обязали платить алименты на ребенка в России
Известный дизайнер нашел оригинал логотипа нового «Макдоналдса»
Посол Украины заявил о возвращении многих беженцев из Германии
Британский турист неудачно прыгнул со скалы в море и оказался в реанимации
Жену Додона вызвали в прокуратуру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.