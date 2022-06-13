Россиянка поехала во Вьетнам и раскрыла способ быстро «стать своей среди чужих»

Автор «Тонкостей туризма» рассказала, что вьетнамцы обрадуются фразам на родном языке

Российская туристка побывала на отдыхе во Вьетнаме и рассказала, что для того, чтобы быстро подружиться с местными жителями, достаточно выучить несколько фраз на их родном языке. Впечатлениями от отпуска она поделились с порталом «Тонкости туризма».

В отзыве читательница портала отметила вежливость и отзывчивость персонала отеля, в котором она проводила отпуск. «Туристам очень рады, неважно, откуда ты. А если вы выучите несколько фраз на вьетнамском, то удивитесь, насколько быстро станете своим среди чужих. Вот для вас небольшая заготовка: здравствуйте — синьтяо, спасибо — кам он, извините — син лой, счет — тын тын, да — ванг, нет — хам», — раскрыла способ найти общий язык с вьетнамцами россиянка.

Также автор отзыва похвалила питание в ресторане — она призналась, что ходила на завтраки «как на праздник». Единственным недостатком отдыха для нее стала «чересчур спокойная обстановка»: по мнению туристки, на пляже или у бассейна должна играть легкая фоновая музыка.

«Курорт уже ожил, все работает в полную силу. На соседней улице есть рынок с вкусными фруктами, много очень бюджетных заведений, продающих еду навынос. Ужинали в местных кафе, недорого и вкусно: примерно 1,5 тысячи рублей на двоих», — рассказала россиянка.

Ранее в мае российская туристка рассказала, что цены во Вьетнаме оказались ниже, чем в 2019-м. Кроме того, девушку порадовало, что на курорте принимают карты «Мир» и нет сложностей со снятием наличных.