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Стали известны цели визита Макрона, Шольца и Драги в Киев

La Stampa: главы Франции, ФРГ и Италии поедут в Киев обсуждать вопросы вывоза зерна
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Главной целью визита президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев станет обсуждение вопросов вывоза украинского зерна. Об этом пишет итальянская газета La Stampa со ссылкой на источники.

Утверждается, что главы трех стран намерены совершить поездку в украинскую столицу в четверг, 16 июня. Пока официально ни одна из сторон не подтвердила такого намерения, однако о нем уже сообщало немецкое издание Bild.

Как стало известно источникам La Stampa, в Киеве европейские политики планируют встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Они будут решать вопросы разминирования украинских портов и создания зеленых коридоров, через которые Украина сможет продать свои запасы агропродукции на мировые рынки.

О возможном визите Эммануэля Макрона в Киев ранее также сообщала газета Le Figaro. После начала военной спецоперации России с визитом на Украине уже побывали шеф Пентагона США Ллойд Остин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ряд американских чиновников, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

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Алевтина Запольская
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