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Банк России одобрил сбор биометрии подростков с 14 лет

«Известия»: Банк России одобрил сбор биометрии подростков с 14 лет в рамках закона

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Банк России одобрил сбор биометрических данных подростков 14-18 лет, если это будет происходить в рамках, установленных законом. Таким образом регулятор прокомментировал законопроект о защите субъектов персональных данных россиян, сообщают «Известия».

Соответствующий документ был внесен в Госдуму в апреле и принят в первом чтении в середине мая. Помимо прочего он предполагает запретить обработку биометрии несовершеннолетних, если их предоставление не является обязательным.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Центробанк и Госдуму заключение, что законопроект исключит для подростков в возрасте от 14 до 18 лет дистанционное обслуживание в банках с идентификацией через Единую биометрическую систему.

В НСФР подчеркнули, что это наиболее надежный способ подтверждения личности, который снижает риски мошенничества. Так указали, что это представляется важным для наименее защищенных категорий россиян: подростков, пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Минцифры отметили, что заинтересованы в поиске оптимального решения, которое обеспечит несовершеннолетним доступ к банковским услугам, предусмотренным законодательством, но в то же время обеспечит надежную защиту персональных данных.

Ранее стало известно, что Минцифры России захотело ужесточить ответственность за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных. Ведомство предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей, согласно которой лица, нарушившие правила работы с биометрией, могут получить штрафы в зависимости от должности или отправиться в тюрьму.

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Марина Совина
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