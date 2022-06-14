Названы полезные для работы мозга продукты

Нутрициолог Русакова рассказала о полезных для работы мозга продуктах

Кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в беседе с Ura.ru назвала продукты, которые являются особенно полезными для работы человеческого мозга.

«Омега-3 и омега-6 — необходимы мозгу. Они содержатся в морепродуктах, рыбе жирных сортов, таких как лосось, голубой тунец, сардины, сельдь, печень трески. Ими богаты оливковое и льняное масла холодного отжима, а также грецкие орехи, кунжут, фасоль. Ягоды, особенно темные, такие как ежевика, черника и вишня, являются богатым источником флавоноидов, которые замедляют процесс возрастных изменений в структуре мозга», — рассказала специалист.

Для защиты клеток от токсинов она советует употреблять фрукты, а для замедления гибели клеток стоит добавить в рацион больше овощей и зелени. Также, для получения витаминов и активизации умственной деятельности необходимо есть семена и орехи.

Кроме того, нутрициолог рекомендует ограничить употребления чая и кофе до трех-четырех чашек в день. В этом случае кофе поможет улучшить работу мозга, а также будет препятствовать развитию болезни Альцгеймера. Среди многообразия сортов чая она призвала выбирать травяные. Наконец, Русакова посоветовала обратить внимание на поддержание водного баланса, чтобы не допускать обезвоживания организма.

Ранее врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал самые полезные продукты летом. «Овощи, рыба, ягоды и традиционно, поскольку это полезно в любое время года, кисломолочные напитки», — сказал он.