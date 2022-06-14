Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Армения
Сегодня
19:00 (Мск)
Шотландия
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 1. 4-й тур
Коста-Рика
Сегодня
21:00 (Мск)
Новая Зеландия
ЧМ-2022 - Межконтинентальный плей-офф|Межконтинентальный плей-офф
Нидерланды
Сегодня
21:45 (Мск)
Уэльс
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 4-й тур
Польша
Сегодня
21:45 (Мск)
Бельгия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 4. 4-й тур
Германия
Сегодня
21:45 (Мск)
Италия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 4-й тур
Украина
Сегодня
21:45 (Мск)
Ирландия
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 1. 4-й тур
Англия
Сегодня
21:45 (Мск)
Венгрия
Лига наций УЕФА|Лига A. Группа 3. 4-й тур
Спорт

Тренеру пообещали пожизненное бесплатное пиво за работу с клубом НХЛ

Тренеру Барри Тротцу пообещали пожизненное бесплатное пиво за работу с «Виннипег Джетс»
Барри Тротц

Барри Тротц. Фото: John Locher / AP

Пивоварня из Виннипега сделала предложение канадскому тренеру Барри Тротцу. Об этом сообщает The Score.

Компания пообещала предоставить специалисту бесплатное пожизненное пиво, если он согласится поработать с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс». Ради привлечения Тротца пивоварня вместе с журналистами из Виннипега также запустила кампанию «Барри, вернись домой».

В минувшем сезоне Тротц возглавлял «Нью-Йорк Айлендерс». Его команда не смогла выйти в плей-офф, после чего канадец покинул клуб и сейчас находится без работы.

Уроженец канадской провинции Манитоба, столицей которой является Виннипег, в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Вашингтон Кэпиталс». Тротц занимает третье место среди тренеров по количеству побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Что делать?
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
При обстреле Украиной города Клинцы Брянской области пострадали четыре человека
Поклонская прекратит вести социальные сети
МИД Британии подтвердил информацию об отправке нелегальных мигрантов в Руанду
Раскрыто опасное последствие восстановления экономики России
Российским небоскребам предрекли нехватку лифтов
Спрогнозирован массовый отъезд долларовых миллионеров из России
Поклонская назвала свою новую должность
ЦБ предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества
Назван срок возвращения «Адмирала Кузнецова» в боевой состав ВМФ России
Предложение отозвать признание независимости трех стран оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.