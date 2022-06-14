Индекс доллара впервые за 20 лет поднялся выше 105 пунктов

Индекс доллара поднялся выше 105 пунктов впервые с декабря 2002 года

Индекс доллара, то есть курс в корзине из шести стран, являющихся торговыми партнерами США, впервые за 20 лет, с декабря 2002 года поднялся выше 105 пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Курс евро к доллару снизился до 1,0423 доллара (при прошлом закрытии — 1,0515 доллара). Относительно японской иены американская валюта снизилась до 133,80 иены с 134,42 иены.

Индекс доллара увеличился до 105,03 пункта на 0,85 процента. Он укрепляется на фоне волны распродаж рисковых активов на мировых рынках. Инвесторы опасаются рецессии после новых сведений о рекордной инфляции в США.

Ранее обозреватель американского издания National Interest Аксель де Верну предсказал Западу потери в случае дальнейшего укрепления рубля. По его прогнозу, такая ситуация приведет к дополнительным затратам западных стран при покупке российских энергоресурсов.