В Госдуме пояснили необходимость отмены признания независимости Литвы

Депутат Госдумы Федоров пояснил необходимость отмены признания независимости Литвы

Принятие внесенного в Государственную Думу законопроекта об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики» создаст прецедент и в будущем поможет решить спорные вопросы в том числе и по другим территориям, в частности, на Украине. Необходимость данного решения пояснил автор инициативы, депутат от «Единой России» Евгений Федоров, сообщает во вторник, 14 июня, телеканал «360».

«Это чисто правовой вопрос, который позволит урегулировать отношения, как Путин [президент России Владимир Путин] говорил, красных линий и безопасной территории в границах СССР и снять угрозу НАТО по линии прибалтийских государств. Этот прецедент позволит решить эту проблему в будущем с Украиной — понятно, что надо когда-то решать ее», — указал парламентарий.

Федоров также прокомментировал то, что власти Литвы сочли возможное принятие законопроекта прямой угрозой. По словам российского парламентария, в бывшей советской республике понимают, что она вышла из состава Советского Союза незаконно. Федоров напомнил, что не было не только референдума, но и дележа совместного имущества, что является необходимой процедурой.

Также Федоров считает, что, опираясь на политику верховенства международного права, можно добиться исключения Литвы из числа наций и из НАТО.

«При приеме Литвы Альянс должен был следить за тем, чтобы не было конфликта территориального характера. Вновь открывшиеся обстоятельства позволят НАТО исключить Литву», — пояснил он.

Депутат уверен, что договориться с Североатлантическим альянсом на этот счет получится, но «должны быть правовые аргументы». Политик также напомнил, что подпись США стоит под международными документами, не признающими Литву как отдельную территорию.

«В Литве хорошо понимают, что никакая Америка конфликтовать в ядерной сфере с Россией из-за какой-то Литвы не будет», — резюмировал парламентарий.

Ранее депутат Федоров внес в нижнюю палату парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». Он отметил, что Госсовет принимал решение о признании независимости республики незаконно, поскольку не имел права лишать государство СССР территориальной целостности и отдавать его территории.

В Литве уже отреагировали на предложение. Депутат литовского Сейма Матас Малдейкис заявил, что если Государственная Дума России отменит постановление о признании независимости Литвы, та расторгнет Поляновский договор, заключенный в XVII веке, и потребует вернуть Смоленск. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал закон об отмене независимости страны прямой угрозой.