Два крупнейших в мире банка приостановили операции по госдолгу России

Bloomberg: банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России

Одни из крупнейших в мире банков — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В заявлении говорится, что в рамках обновленного руководства управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США фирмы более не будут проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц.

Как пишет агентство, соответствующее решение было принято после соответствующего указания со стороны минфина США приостановить операции в данной сфере. В то же время источники отмечают, что в нынешнем месяце эти банки проводили операции по обслуживанию госдолга России.

Министерство финансов США прекратило срок действия генеральной лицензии №9С, которая давала России право производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Решение вступило в силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени).