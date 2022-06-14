The Sun: сон с распущенными волосами делает их вьющимися и ломкими

Блогерша описала вредные последствия сна с распущенными волосами. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Пользовательница сети с никнеймом yourbesthair заявила, что сон с распущенными локонами может их травмировать. «Ночью, когда вы ворочаетесь, трение о подушку делает ваши волосы вьющимися и ломкими», — рассказала она.

Так, автор видео призвала укладывать пряди в хвост или в пучок. При этом девушка отметила, что данные прически не должны быть туго зафиксированы на голове. Кроме того, она посоветовала приобрести шелковую наволочку, чтобы предотвратить завивку волос во время сна.

Зрители поблагодарили блогершу в комментариях под публикацией. «Да, определенно помогает», «Спасибо за совет!», «Обязательно попробую — вечно просыпаюсь с кудрями», «Твой совет изменил мою жизнь», — высказывались они.

Ранее, в июне, парикмахер раскрыла секреты правильного мытья головы. Пользовательница сети с никнеймом amy.does.some.hair показала правильную технику очищения волос в видео, которое набрало более миллиона просмотров в соцсети. Так, она порекомендовала смочить волосы и равномерно распределить шампунь по всей длине локонов, не пропуская затылок и линию роста волос. После этого, по словам эксперта, следует смыть средство и повторить те же действия, уделяя особое внимание коже головы. Затем необходимо промыть волосы от шампуня и нанести на длину и концы локонов кондиционер.