В Госдуме призвали к удару по правительственному кварталу Киева

В комитете Госдумы по обороне призвали к удару по правительственному кварталу Киева

В комитете Государственной Думы по обороне призвали к нанесению ударов по правительственному кварталу Киева. Об этом во вторник, 14 июня, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«В конце концов, мы должны нанести удары по тем местам, где принимаются решения. Прежде всего, Киев — правительственный квартал, министерство обороны и генеральный штаб ВСУ», — заявил заместитель председателя комитета Юрий Швыткин.

Он выразил уверенность, что такие меры принесут ощутимый результат и обеспечат безопасность российских граждан в приграничных с Украиной территориях, которые подвергаются обстрелам со стороны бывшей советской республики.

С депутатом согласился и его коллега по комитету Виктор Заварзин, который указал, что российским военным не оставили другого выбора, кроме нанесения ударов по штабам Вооруженных сил Украины.

«Терпеть это нельзя. Стреляют по рынкам уже. Звериные, фашистские приемы. Я уверен, в ближайшее время какие-то выводы сделают», — отметил он.

Ранее 14 июня стало известно об обстреле со стороны Украины села Займище городского округа Клинцы, который расположен в Брянской области в 45 километрах от границы с Украиной. По предварительным данным, в результате пострадали четыре человека.