При обстреле Украиной города Клинцы Брянской области пострадали четыре человека

При обстреле городского округа Клинцы в Брянской области пострадали четыре человека

При обстреле со стороны Украины села Займище городского округа Клинцы, который расположен в Брянской области в 45 километрах от границы с Украиной, по предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом во вторник, 14 июня, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавшим в настоящее время оказывается всесторонняя медицинская помощь.

Он уточнил, что в результате обстрела повреждены несколько жилых строений. Губернатор добавил, что на месте обстрела работают сотрудники оперативных служб.

Об обстреле города со стороны Украины стало известно утром 14 июня

По сообщению очевидцев, после обстрела в селе Займище появилась большая воронка.

Также со ссылкой на очевидцев стало известно, что после взрыва почти во всех квартирах города пропали свет и вода.

Высокий уровень террористической опасности действовал в Брянской области до 7 июня. После этого числа власти региона не сообщали о его продлении.

Обстрелы российской территории Украиной происходили неоднократно

Так, 4 мая со стороны Украины обстреляли село Случевск Погарского района Брянской области. Тогда пострадал один человек — он получил легкое осколочное ранение. Из-за попадания снарядов ВСУ загорелись два дома.

Аналогичный инцидент произошел в конце мая в Белгородской области — губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли приграничное село Нехотеевка. Он сказал, что повреждения получили восемь строений, газопровод и ЛЭП.

Еще один обстрел был отмечен 9 июня в Хотмыжске Белгородской области.