Британию предложили привлечь к отвественности за поставки оружия Украине

Посольство РФ в Лондоне заявило об отвественности Британии за поставки оружия Украине

Великобритания должна нести ответственность за свое решение поставлять Украине оружие, которое потом используется в боевых действиях на Донбассе. С таким преложением выступили в посольстве России в Лондоне, передает ТАСС.

В диппредставительстве напомнили, что Москва не раз призывала Лондон «проявлять осмотрительность и соблюдать собственные стандарты контроля за экспортом при поставках вооружений на Украину», однако эти просьбы остались без внимания. «Последние события показывают, что настало время для Великобритании понести полную ответственность за свою недальновидную политику», — отмечается в сообщении посольства.

Российское посольство отметило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют орудия калибра 155 мм, которые поставили страны НАТО. Лондону напомнили, что нанесение ударов по гражданской инфраструктуре считается военным преступлением.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что западные страны поставили только 10 процентов от необходимого Украине оружия.