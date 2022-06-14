Российские системы ПВО сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 на Украине

Минобороны заявило, что системы ПВО сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 на Украине

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам во вторник, 14 июня, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики и вертолет Ми-24 в районе Снигиревки Николаевской области», — сообщил он.

Также Конашенков добавил, что системам ПВО удалось сбить девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), перехватить ракету «Точка-У» в Харьковской области, а также 14 реактивных снарядов «Смерч».

Ранее Минобороны заявило, что российская авиация поразила 101 район с военной техникой и живой силой, в результате чего были уничтожены шесть установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».