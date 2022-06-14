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69-я параллель

Российские рыбаки выловили пиранью с «человеческими» зубами

Рыбаки выловили пиранью с «человеческими» зубами в озере у парогазовой станции в Ноябрьске

Фото: страница «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте»

Рыбаки выловили пиранью с «человеческими» зубами в озере у парогазовой станции в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск» во «ВКонтакте».

Пользователей соцсети шокировал необычный улов. Один из комментаторов пояснил, что черная пиранья пожирает все: от листвы до любого вида мяса.

«С виду очень хорошо откормленная, пара лет ей точно есть», — предположил россиянин.

Другой пользователь в ответ отметил, что в ноябрьском озере лучше не купаться.

Ранее сообщалось, что ученые РАН и ВНИРО впервые изучат сиговые виды рыб на Ямале. Специалисты определят перспективы сохранения и восстановления сиговых видов рыб. Исследование проведут в акватории Обской губы в районе поселков Новый Порт, Мыс Каменный, Нурма, устьевой части Тазовской губы, реках Обь и Таз. Работу также будут вести в нерестовых притоках и соровых системах.

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Анна Щербакова
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