Глава российского региона рассказал о разрушениях после обстрела ВСУ
Глава Брянской области Богомаз заявил, что после обстрела ВСУ Клинцов есть разрушения
Начало событий в новости В граничащем с Украиной российском регионе произошел взрыв
После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Клинцы в Брянской области есть ряд разрушений. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По сообщению губернатора Брянской области, в результате обстрела были повреждены несколько жилых домов.
Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные службы.
Об обстреле стало известно утром 14 июня. По сообщению очевидцев, после обстрела в районе входящего в городское поселение села Займище была обнаружена большая воронка.
Аналогичный инцидент произошел 9 июня — ВСУ обстреляли село Хотомыжск в Белгородской области.