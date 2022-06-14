Глава российского региона рассказал о разрушениях после обстрела ВСУ

Глава Брянской области Богомаз заявил, что после обстрела ВСУ Клинцов есть разрушения

В граничащем с Украиной российском регионе произошел взрыв

Начало событий в новости В граничащем с Украиной российском регионе произошел взрыв

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Клинцы в Брянской области есть ряд разрушений. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По сообщению губернатора Брянской области, в результате обстрела были повреждены несколько жилых домов.

Богомаз уточнил, что на месте работают оперативные службы.

Об обстреле стало известно утром 14 июня. По сообщению очевидцев, после обстрела в районе входящего в городское поселение села Займище была обнаружена большая воронка.

Аналогичный инцидент произошел 9 июня — ВСУ обстреляли село Хотомыжск в Белгородской области.