Байден на повышенных тонах возмутился словами о «безрассудных тратах» Белого дома

Президент США Джо Байден на повышенных тонах заявил о лжи касательно расходов Белого дома во время выступления в Филадельфии. Видео опубликовано в Telegram-канале RT News.

«Я не хочу больше слышать эту ложь о безрассудных тратах. Мы меняем жизни людей!» — сказал он.

Как отмечает РИА Новости, повышенный тон выступления президента отметили такие американские издания, как Daily Wire и Townhall. Кроме того, на это обратили внимание в Национальном комитете республиканской партии.

В апреле бывший постпред США в ООН Никки Хейли предупредила о банкротстве страны из-за политики Джо Байдена. По ее мнению, Вашингтон «не заботит ни финансовое благоразумие, ни экономическая мощь», от которых зависит национальная безопасность государства.