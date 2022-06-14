Шольц анонсировал планы Евросоюза дать Британии единый ответ по изменению Brexit

Шольц заявил, что ЕС даст единый ответ на проект Британии об изменении договора по Brexit

Европейский союз (ЕС) даст единый ответ на проект Великобритании об изменении договора по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit), анонсировал канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Это решение заслуживает сожаления. Это уход от всех договоренностей, которые были между ЕС и Великобританией», — заявил политик в ходе пресс-конференции в преддверии встречи с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

Шольц добавил, что у Великобритании не было причин осуществлять подобный шаг. Он заключил, что Евросоюз «отреагирует единодушно», объединение имеет в распоряжении необходимые инструменты.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что ЕК обеспокоена проектом Великобритании об изменении договора по Brexit, документ нарушает основные элементы протокола по Северной Ирландии и подлежит оценке, поскольку подобные решения в одностороннем порядке подрывают взаимное доверие.

Ранее 13 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс представила проект закона, который в одностороннем порядке изменит протокол по Северной Ирландии, являющийся частью соглашения Brexit.