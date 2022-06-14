11-летний россиянин попал в больницу со стрелой в ноге

Мальчику прострелили ногу из лука в Ленобласти на участке в садоводстве «Абразивщик»

В Ленинградской области на участке в садоводстве «Абразивщик» 11-летнему мальчику прострелили ногу из лука, ребенок попал в больницу. О происшествии сообщается в Telegram-канале издания «Фонтанка».

По предварительным данным, двое подростков стреляли из пластикового детского лука на участке. Одна из пущенных ими стрел угодила за забор и оказалась в ноге 11-летнего россиянина, который в это время проезжал мимо на велосипеде.

В данный момент пострадавшему мальчику оказывают помощь медики. Полиция начала допрашивать родителей ребят, стреляющих из лука. По данному факту организована проверка.

Ранее в Ярославле старшеклассник порезал ножом-бабочкой в раздевалке учащегося шестого класса. Пострадавший российский школьник попал в больницу с порезом руки.