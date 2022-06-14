Проливные дожди затопили Тбилиси
Десятки тысяч жителей Тбилиси остались без водоснабжения из-за проливных дождей, которые затопили головное сооружение водопровода Сагурамо и городские улицы. Видеозапись последствий стихии публикует Telegram-канал «Sputnik Грузия».
На кадрах видно, как мощные потоки загрязненной воды движутся мимо частных домов, мостов и дорог. Многие приусадебные участки, автомобили и дома местных жителей на окраине грузинской столицы оказались затоплены.
Городские власти отключили подачу воды, чтобы не допустить загрязнения трубопроводов и пищевых отравлений. Как скоро она будет восстановлена, не сообщается.
Ранее стало известно о наводнении на улицах российского Брянска. Ливни и град парализовали движение на дорогах, несколько десятков домов оказались затоплены. Из-за половодья уровень реки Десны поднялся до 5,16 метра, а Болвы — до семи метров.