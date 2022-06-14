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Проливные дожди затопили Тбилиси

Несколько десятков тысяч человек в Тбилиси остались без воды из-за проливных дождей

Десятки тысяч жителей Тбилиси остались без водоснабжения из-за проливных дождей, которые затопили головное сооружение водопровода Сагурамо и городские улицы. Видеозапись последствий стихии публикует Telegram-канал «Sputnik Грузия».

На кадрах видно, как мощные потоки загрязненной воды движутся мимо частных домов, мостов и дорог. Многие приусадебные участки, автомобили и дома местных жителей на окраине грузинской столицы оказались затоплены.

Городские власти отключили подачу воды, чтобы не допустить загрязнения трубопроводов и пищевых отравлений. Как скоро она будет восстановлена, не сообщается.

Ранее стало известно о наводнении на улицах российского Брянска. Ливни и град парализовали движение на дорогах, несколько десятков домов оказались затоплены. Из-за половодья уровень реки Десны поднялся до 5,16 метра, а Болвы — до семи метров.

Алевтина Запольская
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