Швеция решила уступить Турции и выполнить часть требований для вступления в НАТО

Швеция уступит Турции и выполнит два из десяти требований Анкары для вступления в НАТО

Швеция решила уступить Турции и выполнить два из десяти требований Анкары для вступления в НАТО. Об этом сообщает BBC News Türkçe со ссылкой на заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга на пресс-конференции в Стокгольме вместе с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

По словам генсека, Швеция начала процедуру изменения антитеррористических законов и готовит новое правовое регулирование экспорта оружия. В свою очередь, Андерссон заявила, что новое антитеррористическое законодательство вступит в силу уже с 1 июля.

«Мы хотим внести свой вклад в борьбу с терроризмом. Твердая позиция Швеции по этому вопросу не вызывает сомнений», — подчеркнула политик.

В начале июня Анкара поставила перед Стокгольмом и Хельсинки десять условий, которые тем необходимо выполнить для беспрепятственного вхождения в НАТО. Условия прежде всего связаны с поимкой членов организаций, признанных в Турции террористическими. Турецкая сторона настаивает на заморозке активов и закрытии ассоциаций, связанных с терроризмом, депортации и экстрадиции предположительных членов экстремистских организаций, а также предлагает делиться с ней разведданными и снять ограничения против оборонной промышленности страны.