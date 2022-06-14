Глава МИД Румынии призвал увеличить число солдат НАТО в стране

Глава МИД Румынии заявил, что страна нуждается в увеличении солдат НАТО на долгий срок

Румыния нуждается в увеличении числа солдат НАТО, находящихся на ее территории, на долгий срок. Об этом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, цитату приводит РИА Новости.

На данный момент в стране уже действуют более 5 тысяч солдат НАТО, однако Ауреску заинтересован в том, чтобы они находились там дольше. Он также призвал союзников обращать внимание не только на численность войск в стране, но и «другие параметры», впрочем, о чем идет речь, не уточняется.

Глава МИД добавил: формально формирование боевой группы в Румынии началось 1 мая. Власти надеются, что процесс завершится до конца 2022 года. «Это будет зависеть от того, как быстро мы будем двигаться, и от союзников, которые входят в состав этой боевой группы», — заключил министр.

Президент Румынии Клаус Йоханнис ранее приветствовал решение стран-участниц НАТО, в частности США, увеличить численность военных в Европе и усилить восточный фланг альянса. Это происходит на фоне спецоперации России на Украине.