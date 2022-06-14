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В России заявили о конце глобализации и «холодной войне 2.0»

Глава ВТБ Костин заявил о конце глобализации и «холодной войне 2.0» в мире
Андрей Костин

Андрей Костин. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, банковскому сектору следует продолжать девалютизацию балансов, поскольку введенные против России санкции сохранятся на долгое время. По его мнению, эпоха глобализации закончилась. Об этом он написал в колонке для РБК.

Костин заявил о конце глобализации и предположил, что мир снова «жестко» разделится на «своих» и «чужих». Этот возможный сценарий он назвал «холодной войной 2.0»

«Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением — то есть "игрой по правилам" — следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила "красную карточку". Китай — пока «желтую», — написал глава ВТБ.

По мнению Костина, после распада СССР Россия «вступила в игру «глобализация». При этом ее правила сформулировали без участия страны. Этот процесс принес России экономические успехи, однако кризис 2008 года продемонстрировал риски зависимости фондирования экономики от внешних рынков. К серьезным выводам привел также 2014 год, когда стало понятно, что Москву «могут легко "отменить".

Бизнесмен добавил, что интеграция России в в глобальную политику и экономику не может быть устойчивой, поскольку она не предусматривает ее национальные интересы ключевых сферах и не подразумевает «даже равноправного и взаимоуважительного диалога».

Ранее в Китае предрекли разделение мира на блоки из-за Украины. С таким мнением выступил обозреватель У Синьбо.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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