Стали известны все участники чемпионата мира по футболу в Катаре

Сборная Коста-Рики стала последним участником чемпионата мира по футболу в Катаре 2022-го

Стали известны все участники чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Последним участником турнира стала сборная Коста-Рики, обыгравшая команду Новой Зеландии. Сборная стала 32-м участником чемпионата мира, где на групповом этапе выступит в квартете E.

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс;

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис;

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония;

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

В феврале Международная федерация футбола (ФИФА) заявила об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Сборная России не была допущена к стыковым матчам и лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.