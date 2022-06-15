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Восемь человек погибли в Иране на вечеринке в честь дня рождения

В результате взрыва на дне рождения в иранском кафе погибли восемь человек

Фото: Joachim Pressl / Unsplash

В Иране в результате взрыва в кафе на вечеринке по случаю дня рождения в городе Шахриар погибли восемь человек. Об этом сообщает IMNA со ссылкой на представителя экстренных служб Моджтаба Халеди.

Жертвами инцидента стали четверо детей в возрасте от трех до шести лет, три женщины и один мужчина. Они погибли от удушья. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв гелиевого шара.

Ранее 25 человек погибли при пожаре на складе в Бангладеш в порту Читтагонг. После возгорания на складе прогремел взрыв. Общее число пострадавших превысило 400 человек. Пятеро из погибших — пожарные.

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Виктория Кондратьева
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