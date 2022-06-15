Турция назвала неприемлемым ответ Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО

Турция сообщила, что ответы Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО не отвечают ожиданиям

Ответы на требования Анкары со стороны Швеции и Финляндии по вопросу вступления в Североатлантический альянс не отвечают ожиданиям турецкой стороны и являются неприемлемыми. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщило агентство Anadolu.

«Мы направили соответствующие документы и в НАТО, и двум странам. Полученные нами документы далеки от наших ожиданий. Мы направили новые [требования], ждем на них ответ. Мяч теперь на их стороне», — заявил министр.

Ранее стало известно, что Турция отказалась вести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией о вступлении этих стран в НАТО. На этих переговорах планировалось найти решение, которое позволит Анкаре одобрить заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление в альянс. Турецкая сторона назвала предоставление конкретных предложений Финляндией и Швецией по прекращению связей этих стран с Рабочей партией Курдистана одним из главных условий проведения этих переговоров.