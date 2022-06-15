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Определен уровень загрязнения воздуха во время пандемии коронавируса

Во время пандемии коронавируса уровень частиц PM2,5 снизился незначительно

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Во время пандемии коронавируса и введенных в ее результате ограничений средневзвешенный уровень вредных частиц PM2,5 в воздухе в среднем по миру изменился незначительно. К таким выводам пришли ученые Чикагского университета, сообщает The Guardian.

В своем исследовании ученые определили, что с 2019 по 2020 года уровень загрязнения снизился с 27,7 микрограмма на кубический метр до 27,5 микрограмма на кубический метр. Показатель оценили в пять раз выше нормы, установленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Что касается стран, то уровень загрязнения снизился в Индонезии, России, Китае , Германии и Японии.

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При этом в 2020 году содержание вредных частиц повысилось в Бангладеш, Нигерии, Пакистане и США. В частности уровень загрязнения увеличился на 25,9 процента в Камбодже и на 10,8 процента в Таиланде. Среди возможных причин подобной динамики ученые назвали лесные и торфяные пожары, а также работу угольных электростанций.

В декабре 2020 года китайские и американские ученые в своих исследованиях развеяли миф об «экологическом чуде», которое якобы произошло во время пандемии и было связано с улучшением состояния окружающей среды. Однако, по словам специалистов, в период вынужденной самоизоляции количество вредных веществ в воздухе не уменьшилось.

Ударная волна
Нина Ташевская
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