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Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты

Правительство Чехии одобрило отправку Украине средств противохимической защиты на $350 тыс

Фото: Vaclav Salek / CTK / Globallookpress.com

Правительство Чехии одобрило отправку на Украину очередной партии военных материалов стоимостью восемь миллионов крон (347 тысяч долларов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Чешское ТВ. В Минобороны республики уточнили, что речь идет о материалах противохимической защиты.

«Кабмин Чехии одобрил в среду направление на Украину очередной партии военных материалов, как сообщила Чешскому ТВ глава Минобороны Яна Чернохова, речь идет о материалах противохимической защиты на общую сумму 8 миллионов крон. Одновременно Чернохова сообщила, что готовится к отправке на Украину очередная партия боеприпасов», — уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что Чехия передала Украине два 36-метровых понтонных моста для восстановления транспортного сообщение в местах боевых действий.

Всего с начала российской спецоперации, по данным CTK, Прага предоставила Киеву военной помощи на сумму более 3,5 миллиарда крон (152 миллиона долларов).

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Марина Совина
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