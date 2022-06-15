Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Правительство Чехии одобрило отправку на Украину очередной партии военных материалов стоимостью восемь миллионов крон (347 тысяч долларов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Чешское ТВ. В Минобороны республики уточнили, что речь идет о материалах противохимической защиты.
«Кабмин Чехии одобрил в среду направление на Украину очередной партии военных материалов, как сообщила Чешскому ТВ глава Минобороны Яна Чернохова, речь идет о материалах противохимической защиты на общую сумму 8 миллионов крон. Одновременно Чернохова сообщила, что готовится к отправке на Украину очередная партия боеприпасов», — уточнили журналисты.
Ранее сообщалось, что Чехия передала Украине два 36-метровых понтонных моста для восстановления транспортного сообщение в местах боевых действий.
Всего с начала российской спецоперации, по данным CTK, Прага предоставила Киеву военной помощи на сумму более 3,5 миллиарда крон (152 миллиона долларов).