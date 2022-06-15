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В Кемеровской области пройдет посвященный динозаврам фестиваль

В рамках фестиваля «Динотерра» в Кемеровской области состоятся симпозиумы о динозаврах

Фото: David Zorrakino / Global Look Press

Международный фестиваль «Динотерра» пройдет в деревне Шестаково Кемеровской области с 17 по 19 июля. Об этом сообщает «Интерфакс».

В рамках мероприятия состоятся экскурсии, научные симпозиумы и лекции, посвященные динозаврам, а также шоу дронов и выступления российских артистов.

Для гостей будут организованы максимально комфортные условия размещения: палаточный городок, обеспеченный водой и электричеством, зона Wi-Fi, фуд-корты, парковочные места и мангальные зоны. В настоящий момент на фестиваль зарегистрировалось более 7,5 тысячи человек.

«Задумка была такой, чтобы фестиваль был о природе и на природе. В финале мероприятия впервые в Кузбассе ожидается шоу дронов, где "динозавр" пройдет по небу и "передаст привет" в космос», — рассказал организатор мероприятия, директор креативного бюро «Энгиро» Никита Гирин.

Ранее в апреле стало известно, что на Кузбассе появится центр исследования динозавров. Ученые смогут проводить палеонтологические раскопки и заниматься исследованиями в специальных павильонах.

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Мария Гейн
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