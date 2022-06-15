Народная милиция ДНР отчиталась о потерях ВСУ

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 25 военных ВСУ за сутки

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) за прошедшие сутки уничтожили 25 украинских военных и несколько единиц техники. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Как утверждает донецкое командование, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях с Народной милицией с 14 по 15 июня потеряли две огневые точки под Авдеевкой, реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и один грузовик.

«С прискорбием сообщаем, что за сутки в борьбе за независимость при исполнении воинского долга трое защитников Донецкой Народной Республики погибли и 12 получили ранения», — отчитались военные.

Ранее начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики Александр Никишин сообщил, что вывод мирного населения с завода «Азот» в Северодонецке в первый день работы гуманитарного коридора был сорван. В итоге выйти удалось лишь одному человеку.