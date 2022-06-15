Под Екатеринбургом появится фабрика готовой еды

Крупная фабрика готовой еды появится под Екатеринбургом к 2024 году

Крупная фабрика готовой еды, на которой будут выпускать вторые блюда, сэндвичи и булочки, появится под Екатеринбургом к 2024 году. Об этом сообщает местное подразделение KP.RU.

По информации издания, строительством завода на 9,6 тысячи квадратных метров займется «Фабрика здорового питания». Отмечается, что объем инвестиций в производство составит порядка двух миллиардов рублей, при этом окупить себя проект должен за семь лет.

«Нашу фабрику мы планируем производительностью 35 тонн в сутки полуфабрикатов и готовой еды. С многофункциональными цехами, профессиональным упаковочным оборудованием», — рассказала совладелец компании Юлия Багмут.

Известно, что продукция будет выпускаться в вакуумной упаковке. В частности, запланировало производство рыбы, мяса, курицы, овощей, закусок, сэндвичей, супов, вторых блюд, а также мучной и кондитерской продукции. Поставлять товары компания будет в гостинично-ресторанный бизнес.

В апреле назвали срок запуска крупнейшего в Карачаево-Черкесии завода по переработке мяса «Кавказ-мясо». Запустить производство планируют осенью текущего года. По словам главы республики Рашида Темрезова, на заводе уже проделан большой объем работ и идет монтаж оборудования.