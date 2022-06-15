США и Евросоюз обвинили в нарушении привычного хода вещей в экономике

Вице-премьер России Абрамченко: США и ЕС нарушили привычный ход вещей в экономике

Вице-премьер России Виктория Абрамченко обвинила Евросоюз (ЕС) и США в нарушении привычного хода вещей в экономике. Об этом сообщает РБК.

«США и Евросоюз, заявляя, что они не будут чинить никаких препятствий мировому рынку продовольствия, ввели санкции в отношении России и нарушили таким бездумным образом привычный ход вещей в мировой экономике», — сказала он.

Абрамченко добавила, что Москва остается ответственным партнером для государств, потребляющих российское зерно, подсолнечное масло, рыбу и другие продовольственные товары. Она подчеркнула, что Россия открыта для своих партнеров и пытается преодолевать сложности с транспортировкой продовольствия, а также с оплатой за продукцию и со страхованием грузов.

Вице-премьер добавила, что в мире около 300 миллионов человек находятся в зоне риска из-за голода.

Ранее Абрамченко заявила, что Россия не препятствует вывозу продовольствия с Украины, в том числе с территорий, где работают временные администрации. Она указала, что Москва не вмешивается в этот процесс«. Сегодня это зерно вывозится автомобильным транспортом и железной дорогой — мы видим эти коридоры зерновозов и фур, которые идут в Европу. Украинское зерно можно вывезти, было бы желание», — назвала она единственное условие.

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