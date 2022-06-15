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В России назвали условие для вывоза зерна с Украины

Вице-премьер России Виктория Абрамченко назвала условие для вывоза зерна с Украины

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия не препятствует вывозу продовольствия с Украины, в том числе с территорий, где работают временные администрации. Об этом РБК заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она указала, что Москва не вмешивается в этот процесс«. Сегодня это зерно вывозится автомобильным транспортом и железной дорогой — мы видим эти коридоры зерновозов и фур, которые идут в Европу. Украинское зерно можно вывезти, было бы желание», — назвала она единственное условие.

Абрамченко пояснила, что вывоз зерна из украинских портов невозможен, поскольку ВСУ заминировали акваторию. Также судоходству мешают несколько затопленных кораблей. «Украина может разминировать порт Одессы и свободно вывозить оттуда продовольствие», — резюмировали вице-премьер.

14 июня президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон разрабатывает план по вывозу зерна с Украины с помощью железнодорожного сообщения с перевалочными пунктами на границе. По его словам, железнодорожный путь будет проходить в том числе через Польшу, где создадут один из перевалочных пунктов. Германия уже выражала желание помочь в вывозе украинского зерна по железной дороге. «Так что мы построим временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, чтобы мы могли перегрузить его [зерно] из вагонов в эти зернохранилища и затем в вагоны в Европе и довезти его до океана и доставить по всему миру», — заявил президент США.

В мае глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, в частности, в Одессе, блокировано и не может быть вывезено 25 миллионов тонн зерна. Министр сообщила, что кризис на Украине стал носить глобальный характер.

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Марина Совина
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