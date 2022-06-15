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Спецпредставитель Путина предупредил об эскалации операции Турции в Сирии

Спецпредставитель Путина назвал возможную операцию Турции в Сирии неразумным шагом
Александр Лаврентьев

Александр Лаврентьев. Фото: Salvatore Di Nolfi / Pool / Reuters

Возможная операция Турции в Сирии приведет к эскалации и новому витку вооруженного противостояния в регионе. Об этом предупредил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Таким образом он прокомментировал озвученные планы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по проведению военной операции на севере в Сирии против военизированных курдских формирований. Такое решение он назвал неразумным шагом, который может привести к дестабилизации ситуации, которая в целом остается «сложной и напряженной».

Спецпредставитель президента России Владимира Путина подчеркнул, что Москва призывает решить вопрос мирным путем за счет диалога между всеми заинтересованными сторонами. Он также добавил, что российская сторона готова оказать всяческую поддержку.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Турции и боевики Сирийской свободной армии (ССА) завершили подготовительные работы к новой операции в Сирии. На данный момент армия ожидает приказа Анкары для начала операции. Отмечается, что турецкие военные заняли боевые позиции вокруг городов Телль-Рифат и Манбидж и ведут огонь по позициям террористических группировок.

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Ксения Назарова
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