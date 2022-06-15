Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддержать стремление Молдавии в ЕС

Франция поддержит «абсолютно законное» стремление Молдавии на пути в Европейский союз (ЕС), заявил французский президент Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы можете рассчитывать на поддержку Франции и Европейского союза. Мой сегодняшний визит — этому подтверждение», — пообещал Макрон во время однодневного посещения республики.

Французский лидер обсудил с руководством Молдавии сроки рассмотрения заявки страны на присоединение к европейской организации, а также подтвердил солидарность ЕС с государствами, которые нуждаются в его помощи. Он выразил надежду, что стране не будет предложен промежуточный статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Также политик заверил, что непризнанная Приднестровская Молдавская республика не будет проблемой на пути евроинтеграции Молдавии.

«Механически для запуска процесса мы не можем назвать эту ситуацию препятствием, но в процессе мы должны будем найти ей решение», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Макрон поддержал планы Молдавии по усилению армии и заявил, что финансовая поддержка ЕС позволит стране удвоить свой военный бюджет.

5 мая Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Брюссель предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в Европейский союз. Европарламент также поддержал интеграцию Молдавии в единый рынок ЕС.