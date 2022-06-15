В Госдуме высказались о позиции Макрона в конфликте между Россией и Украиной

Депутат Бутина: Франция и Германия хотят скорейшего мирного решения конфликта на Украине

Франция и Германия заинтересованы в скорейшем мирном урегулировании конфликта, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. В беседе с «Лентой.ру» депутат высказалась о позиции французского президента Эммануэля Макрона в конфликте между Россией и Украиной.

Влияние антироссийских санкций

Макрон заявил, что Киеву придется вести переговоры с Москвой после установления на Украине режима прекращения огня. Французский лидер указал на неизбежность возвращения к диалогу и подчеркнул, что за столом переговоров также будут находиться представители европейских стран, чтобы выступить гарантами безопасности.

Макрона, конечно, болтает: он то встает на позиции, близкие к российским, то очень сильно от них отходит. Но логика в его заявлениях есть Мария Бутина депутат

«Что касается его заявления, я бы добавила еще Германию, эти страны заинтересованы в скорейшем мирном урегулировании конфликта, поскольку их экономики очень сильно страдают от антироссийских санкций. Мы видим, что положение дел в Европе плачевное», — заявила депутат.

Бутина сообщила, что за последние 40 лет такой инфляции, которая наблюдается сегодня в странах Европы, не было никогда.

«Это оказывает на Францию и Германию очень серьезное влияние. Поэтому им выгодно как можно быстрее найти вариант мирного урегулирования и восстановить отношения с Россией», — считает она.

Давление со стороны США

Депутат напомнила, что на европейские страны идет серьезное давление со стороны США. При этом Бутина подчеркнула, что на фоне остальных стран Франция и Германия являются более независимыми.

«В то время как США еще в состоянии диктовать свои правила, например, той же Прибалтике, то, что касается Франции и Германии, здесь эти страны могут быть более самостоятельными. Я говорю “могут быть”, потому что они все равно пляшут под американскую дудку, но некая доля самостоятельности может проявляться», — заявила политик.

Переговоры

Бутина также отметила, что Россия уже сейчас готова возобновить переговоры с Украиной.

«Все заинтересованы в мире, но нам нужно понимать, что это будет мир на условиях России, а не обоснован каким-либо диктатом со стороны стран Запада: Германии ли, Франции ли, Турции ли или США», — заключила депутат.

Нас волнуют наши интересы. Отстаивать их мы будем до конца Мария Бутина депутат

Также президент Франции заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Россия — это сильная держава, которая является частью европейского региона. Он добавил, что Франция и Европейский союз не хотят воевать с русским народом.