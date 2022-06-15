Путин поручил продлить получение компенсаций на погашение ипотеки

Президент поручил продлить меры получения компенсаций на ипотеку для многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил продлить меры государственной поддержки в вопросе получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей. Об этом говорится на сайте Кремля.

Меры поддержки касаются семей, в которых третий и последующие дети родились до 31 декабря 2023 года. Родители смогут получить компенсацию от государства в размере 450 тысяч рублей. Ответственным за выполнение задачи назначили премьер-министра Михаила Мишустина. Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2022 года.

В декабре 2021 года россиянам упростили порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 2022 года семьи получили возможность подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счет государства через портал госуслуг.

В январе в Общественной палате России (ОП) предложили снизить ставку по ипотеке для многодетных семей до 0 процентов годовых. Обнуление ставки должно поспособствовать улучшению условий проживания семей.