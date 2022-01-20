Для многодетных семей предложили обнулить ставку по ипотеке

В Общественной палате России (ОП) предложили снизить ставку по ипотеке для многодетных семей до 0 процентов годовых. Об этом говорится в предложениях о новых мерах государственной поддержки семей с детьми, сообщают «Известия».

Предложения сформулированы на основе опроса российских семей. Обнуление ставки должно поспособствовать улучшению условий проживания семей. Уменьшить ставку до 0 процентов захотели на ипотечный займ или жилищный кредит. За подобную меру выступили 60 процентов опрошенных родителей.

Власти также рассмотрят предложение бесплатно предоставить в собственность жилье семьям с пятью и более детьми — за инициативу выступили 42 процента респондентов. Чуть меньше родителей поддержали инициативу о единовременных выплатах на покупку жилья семьям, где воспитываются инвалиды.

«Кроме того, если говорить о жилье, то почти треть семей готовы его снимать. Поэтому субсидированная аренда с погашением до 50 процентов — актуальная мера поддержки. Таким образом, нуждающиеся семьи смогут оплачивать только половину ежемесячной стоимости квартиры», — отметила зампред комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

В декабре 2021 года правительство упростило порядок получения компенсаций на погашение ипотеки для многодетных семей. С 2022 года семьи получили возможность подавать заявление на частичное погашение ипотеки за счет государства через портал госуслуг.