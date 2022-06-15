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В Грузии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

Минздрав Грузии сообщил о первом в стране подтвержденном случае оспы обезьян

Фото: Виктор Каминский / РИА Новости

Министерство здравоохранения Грузии подтвердило первый случай заражения оспой обезьян в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«У пациента была легкая форма вирусного заболевания, и он после прохождения соответствующего курса лечения вскоре же покинул медицинское учреждение», — рассказали в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава республики.

По данным ведомства, заболевший вернулся в Грузию после путешествия по Европе.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения созовет чрезвычайный комитет для оценки глобальной опасности вспышки оспы обезьян. Заседание назначено на 23 июня.

В России уже составили рекомендации, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян в РФ. Роспотребнадзор посоветовал усилить меры по выявлению лиц, у которых присутствуют симптомы болезни.

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Алевтина Запольская
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