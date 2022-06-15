Европейская страна поддержала предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Премьер Словении Голоб заявил о поддержке предоставления Украине статуса кандидата в ЕС

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте правительства республики по итогам телефонного разговора Голоба с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

«Премьер-министр Словении подтвердил свою поддержку Украине, ее суверенитету и стремлениям к миру», — указывается в документе. Отмечается, что Голоб «решительно осудил» российскую спецоперацию на Украине — по его утверждению, она «противоречит положениям Устава ООН».

В свою очередь, посол Украины Андрей Мельник ранее в среду, 15 июня, потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца гарантировать предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС), а также обеспечить, чтобы «ЕС на следующей неделе принял это историческое решение единогласно».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил, что 17 июня ЕК обсудит вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

