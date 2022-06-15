В Германии создадут горячую линию для сбора информации об обходе санкций

Шольц заявил, что в Германии создадут горячую линию для сбора информации об обходе санкций

Власти Германии намерены создать горячую линию для сбора анонимной информации об обходе санкций против России. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц, передает РИА Новости со ссылкой на издание Spiegel.

«Агрессия России против Украины показала, что санкции срочно должны стать более действенными, особенно против олигархов и скрытых активов», — сказал он. Помимо этого, предлагается ввести национальный реестр, в который внесут данные об активах, подлежащих санкционному режиму, или неустановленного происхождения.

В мае Олаф Шольц рассказал об условии для ослабления антироссийских санкций. Политик отметил, что дальнейший санкционный режим Запада будет зависеть от договоренностей России и Украины.